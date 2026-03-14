LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | alle 8.00 le qualifiche Mercedes favorite Ferrari all’attacco

Alle 8.00 di oggi si svolgeranno le qualifiche del Gran Premio di Cina 2026, con la Mercedes considerata favorita e la Ferrari pronta a reagire. I piloti in pista sono almeno cinque, tutti con una vittoria a Shanghai, e il clima tra le squadre è molto teso. La giornata promette battaglie sul circuito prima delle gare vere e proprie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.40 Piloti in attività con almeno una vittoria a Shanghai. 6 – HAMILTON Lewis (08, 11, 14, 15, 17, 19) 2 – ALONSO Fernando (2005, 2013) 1 – RICCIARDO Daniel (2018) 1 – VERSTAPPEN Max (2024) 1 – PIASTRI Oscar (2025) Piloti in attività con almeno una pole position a Shanghai. 3 – HAMILTON Lewis (07, 08, 13, 14, 15, 17) 2 – ALONSO Fernando (2005, 2006) 1 – BOTTAS Valtteri (2019) 1 – VERSTAPPEN Max (2024) 1 – PIASTRI Oscar (2025) Team con più vittorie: MERCEDES (6) Le Frecce d’Argento si sono imposte con Nico Rosberg (2012, 2016) e Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017, 2019). Team con più pole position: MERCEDES (7) La Casa di Stoccarda è stata la più veloce in qualifica con Nico Rosberg (2012, 2016), Lewis Hamilton (2013, 2014, 2015, 2017) e Valtteri Bottas (2019). 🔗 Leggi su Oasport.it

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