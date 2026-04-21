LIVE Alle 21 Inter-Como le ultime | Chivu con Bonny e Thuram Douvikas e Paz dal 1' per Fabregas
Alle 21 si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, con un punteggio di partenza di 0-0 dopo l'andata. Tra le novità di formazione, Chivu propone Bonny e Thuram, mentre Douvikas e Paz sono stati schierati dal primo minuto al posto di Fabregas. La squadra di casa cerca la qualificazione in finale, mentre l’altra spera di ribaltare il risultato.
(3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu. (-3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Diao, Perrone, Da Cunha, Valle; Baturina, Paz; Douvikas. Allenatore: Fabregas. Inter-Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia prevista stasera alle 21 a San Siro, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Mediaset (Canale 5). Diretta testuale su Gazzetta.it.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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