LIVE Alle 21 Inter-Como le ultime | Chivu con Bonny e Thuram Douvikas e Paz dal 1' per Fabregas

Alle 21 si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, con un punteggio di partenza di 0-0 dopo l'andata. Tra le novità di formazione, Chivu propone Bonny e Thuram, mentre Douvikas e Paz sono stati schierati dal primo minuto al posto di Fabregas. La squadra di casa cerca la qualificazione in finale, mentre l’altra spera di ribaltare il risultato.