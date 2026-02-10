LIVE Alle 21 Napoli-Como | Conte con Vergara e Giovane alle spalle di Hojlund Douvikas per Fabregas

Alle 21, allo stadio di Napoli, va in scena il match dei quarti di Coppa Italia tra i partenopei e il Como. Il tecnico di casa, Conte, si affida a Vergara e Giovane dietro a Hojlund, mentre Douvikas prende il posto di Fabregas. È una partita importante per entrambe, con l’obiettivo di strappare il pass per le semifinali e sfidare l’Inter. Il calcio d’inizio è imminente, e i tifosi sono già caldi.

