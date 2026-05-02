Oggi si gioca la prima semifinale della Champions League di volley femminile tra la squadra di casa e il VakifBank Istanbul. La partita si svolge a Conegliano e sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale su OA Sport. I tifosi assistono alla sfida tra due formazioni che si contendono un posto nella finale della competizione europea. La cronaca seguirà gli sviluppi dell’incontro senza aggiungere commenti o analisi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley Conegliano e il VafikBank Istanbul, valido per l’importantissima semifinale di Champions League volley femminile. Iniziano le Final Four, che si concluderanno la giornata di domenica 3 maggio con la finalissima. Dall’altro lato del tabellone, ci sono Eczacibasi Istanbul e Savino del Bene Scandicci. Conegliano e Istanbul non si affrontano dal febbraio del 2024, quando le Pantere eliminarono le turche ai quarti di finale della Champions League con una doppia vittoria per 1-3 e 3-1, sia all’andata che al ritorno.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere in campo nella prima semifinale

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