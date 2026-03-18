LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match le pantere vogliono la semifinale

Alle 18 si è aperto il match tra Conegliano e Zeren Spor Ankara nella Champions League di volley femminile 2026. Le due squadre si affrontano in diretta con l’obiettivo di raggiungere la semifinale. La partita si svolge in Italia e si può seguire aggiornando la diretta live. Contestualmente, si sta giocando anche la sfida tra Panathinaikos e Vallefoglia.

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