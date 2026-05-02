LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | turche con la possibilità di andare al quinto 23-24

Nella partita di questa sera tra Conegliano e VakifBank Istanbul, la squadra turca si trova sotto di un punto, con il punteggio di 23-24. La gara, valida per la Champions League di volley femminile 2026, è in corso con entrambe le formazioni che cercano di ottenere la vittoria. Contestualmente, è disponibile una diretta live anche per l'incontro tra Scandicci ed Eczacibasi, previsto alle ore 19.00, con un time-out chiamato dall’allenatore di Conegliano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 Time-out di Guidetti. 23-24 Ace di Daalderop! Ma c’è ancora un set point da annullare. 22-24 Il primo se ne va con l’errore al servizio di Gunes. 21-24 Esce il servizio della svedese. Turche con tre set point. 21-23 Parallela interna di Haak da posto due. 20-23 Wolosz non si toglie in tempo e viene presa in pieno dalla diagonale di Boskovic da posto due. 20-22 Diagonale vincente di Haak, venete a caccia del break che potrebbe riaprire il set. 19-22 Che attacco di Markova che chiude la diagonale dalla sette. 19-21 Ancora Gabi, la brasiliana insacca la palla nel muro avversario da posto quattro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: turche con la possibilità di andare al quinto, 23-24 Highlights | VakifBank ISTANBUL vs. Numia Vero Volley MILANO | CEV ZEREN Group CL Volley 2026 Notizie correlate LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: venete ad un punto dalla finale europea! 24-23CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le ragazze di Santarelli vicine alla finale, occhio alle turche! 22-20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Semifinale | Vak?fBank Istanbul - A. Carraro Imoco Conegliano in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario semifinale e streaming; LIVE! VakifBank-Conegliano 1-2: le Pantere sprecano 4 match point; Conegliano-VakifBank oggi in TV: orario, canali e come seguire la semifinale di Champions. LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: turche vicine al tie-break, 13-18CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 4-2 Imprecisa Wolosz che cercava il primo tempo di Fahr, per ... oasport.it Su che canale vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario e streamingOggi sabato 2 maggio (alle ore 16.00 italiane) Conegliano affronterà il VakifBank Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs Vakifbank ISTANBUL Semifinal TUR 17:00 | ITA 16:00 Ülker Sports and Event Hall - Istanbul Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #pro - facebook.com facebook Pick your two starting middle-blockers TODAY VakifBank ISTANBUL vs A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO 16:00 CET | 17:00 | 11:00 | 10:00 EST Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs Savino Del Bene SCANDICCI 19:00 CET x.com