LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | venete ad un punto dalla finale europea! 24-23

Nel match di Champions League femminile, la squadra veneta ha vinto il secondo set contro la squadra turca con il punteggio di 24-23, portandosi ad un punto dalla qualificazione alla finale europea. La partita è ancora in corso e il punteggio complessivo vede le venete avanti di due set, con un punto di vantaggio nel terzo. La diretta è aggiornata in tempo reale con le ultime azioni e i risultati parziali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 26-27 Non c’è il tocco. Set point per Istanbul dopo l’errore in attacco di Gabi. La squadra turca chiama challenge, potrebbe non esserci stato il tocco. Momento importantissimo. 27-26 C’è il tocco del muro turco sull’attacco di Gabi. 26-26 Scambio pazzesco ma esulta il Vakif che piazza il muro a due ai danni di Haak! Finale di set tanto folle quanto sofferente, ma bisogna restare lì! 26-25 PRIMO TEMPO DI FAHR! Conegliano ha un altro match point. Rientra Dangubic per Cazaute. 25-25 Boskovic continua a trascinare le turche. Diagonale perfetta della serba con la maglia numero 19 da posto due! Non c’è nulla! Lubian servirà per il terzo match point! Il Vakif chiama challenge per un possibile tocco del muro, ma sembra essere un tentativo disperato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: venete ad un punto dalla finale europea! 24-23 Notizie correlate LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche si avvicinano alle venete nel secondo set, 13-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: primo set punto a punto! 19-19CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Semifinale | Vak?fBank Istanbul - A. Carraro Imoco Conegliano in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario semifinale e streaming; LIVE! VakifBank-Conegliano: in palio la finale di Champions; Conegliano-VakifBank oggi in TV: orario, canali e come seguire la semifinale di Champions. LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: venete in lotta per l’accesso in finale, 15-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 4-2 Imprecisa Wolosz che cercava il primo tempo di Fahr, per ... oasport.it DIRETTA | Conegliano VakifBank (risultato 2-0) video streaming tv: l’Imoco domina! (Champions League 2026)Diretta Conegliano VakifBank streaming video tv: la sfida infinita del volley femminile vale oggi come semifinale di Champions League. ilsussidiario.net GAMEDAY . CONEGLIANO vs Vakifbank ISTANBUL Semifinal TUR 17:00 | ITA 16:00 Ülker Sports and Event Hall - Istanbul Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #pro - facebook.com facebook Pick your two starting middle-blockers TODAY VakifBank ISTANBUL vs A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO 16:00 CET | 17:00 | 11:00 | 10:00 EST Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs Savino Del Bene SCANDICCI 19:00 CET x.com