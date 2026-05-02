LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | Pantere vicine ad un secondo set dominato 20-14

Nel match di volley femminile valido per la Champions League 2026, la squadra di casa ha conquistato il primo set con un punteggio di 25-18, portandosi avanti contro la formazione ospite. Durante il set, sono stati registrati alcuni scambi intensi, con punti ottenuti sia con attacchi che con muri efficaci. La partita prosegue con grande equilibrio, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni turno di battuta e ogni punto messo a terra.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 24-18 Dangubic attacca con il pallone che si infila nel muro avversario. 24-17 Diagonale perfetta di Boskovic da posto due, ma sono sette i set point consecutivi per le venete! 24-16 Attacco vincente delle Pantere! 23-16 Haak infila la diagonale da seconda linea, colpo imprendibile della svedese. 22-16 Primo tempo di Lubian. 21-16 Dangubic trova la parallela da posto quattro. 21-15 Diagonale perfetta di Zhu Ting che trova la traiettoria stretta da posto quattro. 20-15 Boskovic va a segno con la parallela deviata da posto due, sesto punto per la serba.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere vicine ad un secondo set dominato, 20-14 Notizie correlate LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere in campo nella prima semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco... LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche si avvicinano alle venete nel secondo set, 13-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Semifinale | Vak?fBank Istanbul - A. Carraro Imoco Conegliano in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario semifinale e streaming; LIVE! VakifBank-Conegliano: in palio la finale di Champions; Conegliano-VakifBank oggi in TV: orario, canali e come seguire la semifinale di Champions. LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: momenti finali di un primo set tesissimo, 23-22CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 13-13 Gunes chiude ancora il primo tempo! 13-12 C'è il tocco ... oasport.it Diretta | Conegliano VakifBank (risultato 1-0) streaming video tv: ottimo inizio! (Champions League 2026)Diretta Conegliano VakifBank streaming video tv: la sfida infinita del volley femminile vale oggi come semifinale di Champions League. ilsussidiario.net GAMEDAY . CONEGLIANO vs Vakifbank ISTANBUL Semifinal TUR 17:00 | ITA 16:00 Ülker Sports and Event Hall - Istanbul Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #pro - facebook.com facebook Pick your two starting middle-blockers TODAY VakifBank ISTANBUL vs A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO 16:00 CET | 17:00 | 11:00 | 10:00 EST Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs Savino Del Bene SCANDICCI 19:00 CET x.com