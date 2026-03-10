LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche accorciano le distanze nel terzo set 22-25

Nella partita di volley femminile valida per la Champions League 2026, si sono affrontate Milano e VakifBank Istanbul. Dopo i primi scambi, Milano ha guidato con un punteggio di 8-10 nel primo set, con errori da entrambe le squadre. Nel terzo set, VakifBank è riuscita ad accorciare le distanze, con il punteggio che si è fermato sul 22-25.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Primo tempo Kurtagic 7-10 out Egonu da seconda linea. Ancora errori 7-9 Mano out Kurtagic in primo tempo. Si riparte dal cambio palla 6-9 Errore al servizio Milano 6-8 Vincente Piva da zona 4 a chiudere una grande azione 5-8 Out Piva da zona 4. Troppi errori. Da rischiare Lanier anche se non è al meglio 5-7 Si risveglia Egonu e mette a terra il pallone da zona 2 4-7 Vincente Markova da zona 4. Milano non c’è più. difficile riprendersi per la Numia 4-6 Missile di Danesi in tribuna 4-5 Primo tempo Gunes 4-4 Diagonale stretta di Pietrini da zona 4 3-4 Vincente il pallonetto di Markova da zona 4. Brutti segnali in casa Milano 3-3 Out Egonu da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it

