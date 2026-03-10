LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche accorciano le distanze nel terzo set 22-25

Nella partita di volley femminile valida per la Champions League 2026, si sono affrontate Milano e VakifBank Istanbul. Dopo i primi scambi, Milano ha guidato con un punteggio di 8-10 nel primo set, con errori da entrambe le squadre. Nel terzo set, VakifBank è riuscita ad accorciare le distanze, con il punteggio che si è fermato sul 22-25.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Primo tempo Kurtagic 7-10 out Egonu da seconda linea. Ancora errori 7-9 Mano out Kurtagic in primo tempo. Si riparte dal cambio palla 6-9 Errore al servizio Milano 6-8 Vincente Piva da zona 4 a chiudere una grande azione 5-8 Out Piva da zona 4. Troppi errori. Da rischiare Lanier anche se non è al meglio 5-7 Si risveglia Egonu e mette a terra il pallone da zona 2 4-7 Vincente Markova da zona 4. Milano non c’è più. difficile riprendersi per la Numia 4-6 Missile di Danesi in tribuna 4-5 Primo tempo Gunes 4-4 Diagonale stretta di Pietrini da zona 4 3-4 Vincente il pallonetto di Markova da zona 4. Brutti segnali in casa Milano 3-3 Out Egonu da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche accorciano le distanze nel terzo set, 22-25 Articoli correlati Leggi anche: LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci 1-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: si sveglia Boskovic e le turche accorciano le distanze, 25-20 Leggi anche: LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 0-2, Champions League femminile volley in DIRETTA: Boskovic trascina le turche nel secondo set, 22-25 Tutto quello che riguarda LIVE Milano VakifBank Istanbul 2 1... Temi più discussi: Milano – VakifBank: al via la vendita libera dei biglietti; Numia Vero Volley Milano - VakifBank Istanbul in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Milano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Milano - VakifBank sfida tra big europee: numeri e statistiche delle due squadre in CEV Champions League. Milano-VakifBank Istanbul stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Champions League femminile entra nel vivo e per la Numia Vero Volley Milano arriva uno degli incroci più prestigiosi e impegnativi della stagione. Nei ... oasport.it LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche accorciano le distanze nel terzo set, 22-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per i quarti di finale di Champions League di volley ... oasport.it La Numia Vero Volley Milano affronta all’Allianz Cloud le turche del VakifBank Istanbul in CEV Champions League. C'è attesa anche la sfida tra due delle migliori opposte del volley mondiale: Paola Egonu e Tijana Boškovic. Nel primo commento dat facebook Coppe europee – Tra Milano e la Final Four di CEV Champions League c’è il VakifBank Istanbul: martedì l’andata dei Quarti Leggi la news x.com