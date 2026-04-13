Atletica i convocati dell’Italia per le World Relays | Dosso guida le azzurre della 4×100 tante assenze

Il direttore tecnico ha comunicato i nomi degli atleti italiani convocati per le World Relays 2026, in programma a Gaborone dal 2 al 3 maggio. Tra le atlete, Dosso sarà alla guida della staffetta 4×100 femminile, mentre diverse assenze sono state registrate tra i convocati. La manifestazione internazionale si svolge in Botswana e coinvolge varie staffette provenienti da tutto il mondo.

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato l’elenco dei convocati dell’Italia per le World Relays 2026, rassegna internazionale dedicata alle staffette che si terrà a Gaborone (Botswana) da sabato 2 a domenica 3 maggio. L’evento è molto importante soprattutto in chiave qualificazione verso la prossima edizione dei Campionati Mondiali di atletica, in programma a Pechino nel 2027. Sono 30 nel complesso gli atleti selezionati per la trasferta in Africa, con l’Italia che prenderà parte a cinque gare su sei (tutte tranne la 4×400 maschile). In una spedizione azzurra falcidiata dalle assenze, soprattutto tra gli uomini, spicca la presenza della fresca campionessa iridata indoor dei 60 metri piani Zaynab Dosso che guiderà la 4×100 nostrana a caccia di un buon risultato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, i convocati dell’Italia per le World Relays: Dosso guida le azzurre della 4×100, tante assenze Atletica, la 4×400 insegue le World Relays: la formazione dell’Italia per l’assalto a Catania, c’è un debuttoVanni Picco Akwannor (al debutto con la maglia azzurra), Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio, Lorenzo Benati: questa è la formazione della 4×400... L’Italia insegue le World Relays con la 4×400: Sibilio guida gli azzurri a Catania, che tempo serve?L’Italia aprirà subito la stagione all’aperto con la 4×400 maschile, che venerdì 3 aprile (ore 15.