LIVE Atletica World Relays 2026 in DIRETTA | Italia con tante assenze ma c’è Zaynab Dosso! Svelate le formazioni

Durante i World Relays 2026, la squadra italiana di atletica presenta diverse assenze, mentre tra gli atleti in gara c’è Zaynab Dosso. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e tutte le compagini nazionali sono state svelate, con gli aggiornamenti disponibili online. L’evento si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sulle formazioni e sui risultati delle varie discipline.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 11.20. Svelati tutti i quartetti dell’Italia: clicca qui per la composizione dei quartetti. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le gare di staffetta in programma a Gaborone in Botswana. L’ appuntamento del week end in Africa mette in palio sei titoli ma soprattutto i pass per i Mondiali di Pechino 2027. Nella prima giornata l’obiettivo principale sarà centrare subito la qualificazione: in ogni gara passeranno le prime due di ciascuna batteria più i due migliori tempi. Chi non dovesse riuscirci avrà una seconda possibilità domenica nel turno supplementare.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia con tante assenze, ma c’è Zaynab Dosso! Svelate le formazioni Notizie correlate LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia con tante assenze, ma c’è Zaynab Dosso!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le... LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: i quartetti azzurri a caccia delle finali, c’è Zaynab DossoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; Dosso guida l'Italia giovane nelle World Relays di Gaborone; LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia con tante assenze, ma c’è Zaynab Dosso!; World Relays 2026: l’Italia a Gaborone caccia dei pass mondiali. Programma e Azzurri. LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: i quartetti azzurri a caccia delle finali, c’è Zaynab DossoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le gare ... oasport.it World Relays 2026 oggi in tv: orari sabato 2 maggio, streaming, italiani in garaQuest'oggi, sabato 2 maggio, è in programma a Gaborone la giornata inaugurale delle World Relays 2026. La capitale del Botswana ospita l'evento mondiale ... oasport.it Definiti i quartetti azzurri che gareggeranno in batteria alle World Relays di Gaborone (Botswana) a partire dalle 14, in diretta tv su RaiSport 4x100 uomini: Ceccarelli, Randazzo, Desalu, Ali 4x100 donne: Pagliarini, Hooper, Castellani, Dosso 4x100 mista: T - facebook.com facebook TSAMAYA AZZURRI!* Missione Pechino 2027: sabato in gara alle World Relays a partire dalle 14! Ai Mondiali le prime due di ogni batteria, in caso di mancata qualificazione nuova chance domenica DIRETTA TV su RaiSport *Forza Azzurri! NEWS x.com