LIVE Atletica World Relays 2026 in DIRETTA | Italia con tante assenze ma c’è Zaynab Dosso! Svelate le formazioni

Da oasport.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i World Relays 2026, la squadra italiana di atletica presenta diverse assenze, mentre tra gli atleti in gara c’è Zaynab Dosso. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e tutte le compagini nazionali sono state svelate, con gli aggiornamenti disponibili online. L’evento si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sulle formazioni e sui risultati delle varie discipline.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 11.20. Svelati tutti i quartetti dell’Italia: clicca qui per la composizione dei quartetti. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le gare di staffetta in programma a Gaborone in Botswana. L’ appuntamento del week end in Africa  mette in palio sei titoli ma soprattutto i pass per i Mondiali di Pechino 2027. Nella prima giornata l’obiettivo principale sarà centrare subito la qualificazione: in ogni gara passeranno le prime due di ciascuna batteria più i due migliori tempi. Chi non dovesse riuscirci avrà una seconda possibilità domenica nel turno supplementare.🔗 Leggi su Oasport.it

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