Zaynab Dosso faro di un’Italia sperimentale alle World Relays | mirino puntato verso i Mondiali 2027
L’atletica italiana si prepara a partire con le World Relays 2026, in programma questo fine settimana in Botswana. La competizione rappresenta il primo grande evento all’aperto della stagione, con atleti pronti a confrontarsi in un contesto internazionale. Tra i protagonisti, Zaynab Dosso si distingue come figura di riferimento di un’Italia che punta a crescere e a qualificarsi per i Mondiali del 2027.
Il primo grande appuntamento della stagione outdoor su pista è ormai alle porte per l’atletica italiana, che disputerà questo weekend in Botswana le World Relays 2026. L’evento mondiale dedicato alle staffette rappresenta un’importante tappa di passaggio verso i Campionati Europei di Birmingham, il vero obiettivo principale dell’estate, ma in questo contesto la priorità sarà quello di centrare il maggior numero possibile di pass per i Campionati Mondiali 2027. A Gaborone verranno infatti assegnati ben dodici pass su sedici in ogni specialità (ultimi quattro posti tramite le top list della prossima stagione) verso la rassegna iridata preolimpica che andrà in scena a Pechino dall’11 al 19 settembre del 2027.🔗 Leggi su Oasport.it
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