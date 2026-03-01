LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Zaynab Dosso impressiona nei 60 femminili
Alle 16:30 si sono svolte le terze batterie dei 60 metri uomini durante i Campionati italiani indoor 2026. Tra i partecipanti, Eduardo Longobardi ha chiuso la batteria con un tempo di 6 secondi. Contestualmente, Zaynab Dosso si è distinta nelle gare femminili dei 60 metri, attirando l’attenzione per le sue prestazioni. Seguite aggiornamenti e risultati in tempo reale sulla nostra piattaforma.
1 Eduardo Longobardi ITA 6.652 Samuele Ceccarelli ITA +0.033 Filippo Cappelletti ITA +0.124 Luca Corradin ITA +0.125 Lorenzo Ianes ITA +0.176 Stefano Abbinante ITA +0.217 Jacopo Capasso ITA +0.318 Mario Lambrughi ITA DNS 1 Junior Tardioli ITA 6.692 Stephen Awuah Baffour ITA +0.013 Andrei Alexandru Zlatan ITA +0.044 Federico Guglielmi ITA +0.075 Ruskin Molinari Nwagwu ITA +0.086 Andrea Federici ITA +0.117 Edoardo Luraschi ITA +0.148 Francesco Zatelli ITA +0.22 1 Filippo Randazzo ITA 6.642 Romeo Monaci ITA +0.043 Lorenzo Ndele Simonelli ITA +0.124 Pietro Bazzoni ITA +0.185 Andrea Bernardi ITA +0.186 Filippo Padovan ITA +0.197 Leonardo Pratali ITA +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Kelly Doualla vince la sua batteria nei 60 femminili
Leggi anche: LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: Furlani sfida Tentoglou! Zaynab Dosso nei 60 metri
Tutto quello che riguarda Campionati Italiani.
Temi più discussi: LIVE Assoluti, la mattinata delle multiple; LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato record del mondo, Iapichino vince, Succo sublime; Atletica, Campionati Italiani indoor 2026: dove vederli in tv e in streaming; LIVE - Tricolori lanci in diretta streaming.
LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Ottavia Cestonaro guida nel triplo femminileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:54 La startlist della seconda batteria dei 60 femminili Corsia 2 – Carlotta SuppiniCorsia 3 – Kelly Ann ... oasport.it
Quando l’atletica oggi in tv, Campionati Italiani indoor 2026: orari 1° marzo, ordine gare, streamingDomenica 1° marzo si terrà la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani indoor 2026 di atletica al PalaCasali di Ancona. Il day-3 della massima ... oasport.it
GEOGRAFIA, IL PASCAL DI FOGGIA DOMINA I CAMPIONATI ITALIANI: doppietta nei premi individuali e successo a squadre - facebook.com facebook
Campionati Italiani Assoluti Indoor di ATLETICA LEGGERA - Ancona - Francesco Fortunato vince i 5km di marcia con il tempo di 17'54"48 NUOVO RECORD DEL MONDO sulla distanza! (prec. Michail Schennikov - Russia -18'07 1995) #FiammeGialle #Noico x.com