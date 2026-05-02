LIVE Atletica World Relays 2026 in DIRETTA | azzurri a caccia della qualificazione per Pechino 2027

Durante il fine settimana in Africa si svolgono i campionati di atletica leggera, con l’obiettivo di conquistare i pass per i Mondiali di Pechino 2027. La competizione include sei titoli e rappresenta un momento importante per gli atleti italiani che cercano di qualificarsi. La diretta streaming permette di seguire gli eventi in tempo reale, offrendo aggiornamenti continui sui risultati e le performance degli atleti italiani presenti.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48: L’appuntamento del week end in Africa mette in palio sei titoli ma soprattutto i pass per i Mondiali di Pechino 2027. Nella prima giornata l’obiettivo principale sarà centrare subito la qualificazione: in ogni gara passeranno le prime due di ciascuna batteria più i due migliori tempi. Chi non dovesse riuscirci avrà una seconda possibilità domenica nel turno supplementare. L’Italia si presenta con cinque staffette: 4×100 maschile e femminile, 4×400 femminile, 4×100 mista e 4×400 mista. 13.45: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le gare di staffetta in programma a Gaborone in Botswana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della qualificazione per Pechino 2027 Notizie correlate LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: i quartetti azzurri a caccia delle finali, c’è Zaynab DossoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le... LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello a caccia della qualificazione direttaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; Dosso guida l'Italia giovane nelle World Relays di Gaborone; LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia con tante assenze, ma c’è Zaynab Dosso! Svelate le formazioni; World Relays 2026: l’Italia a Gaborone caccia dei pass mondiali. Programma e Azzurri. LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia con tante assenze, ma c’è Zaynab Dosso! Svelate le formazioniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 11.20. Svelati tutti i quartetti dell'Italia: clicca qui per la composizione dei quartetti. oasport.it L’Italia svela le formazioni per le World Relays: i quartetti a caccia dei Mondiali, grandi chiusure con Ali e DossoL'Italia vuole essere grande protagonista nella prima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che si disputano durante questo ... oasport.it L’Italia svela le formazioni per le World Relays: i quartetti a caccia dei Mondiali, grandi chiusure con Ali e Dosso - x.com Definiti i quartetti azzurri che gareggeranno in batteria alle World Relays di Gaborone (Botswana) a partire dalle 14, in diretta tv su RaiSport 4x100 uomini: Ceccarelli, Randazzo, Desalu, Ali 4x100 donne: Pagliarini, Hooper, Castellani, Dosso 4x100 mista: T - facebook.com facebook