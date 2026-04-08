LIVE Italia-Croazia World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Settebello a caccia della qualificazione diretta

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della partita tra Italia e Croazia, valida per la World Cup di pallanuoto 2026. Il match si sta svolgendo oggi e vede il team italiano impegnato nel tentativo di ottenere la sua terza vittoria consecutiva. Seguiranno aggiornamenti sui punteggi e sugli eventi principali che si sono svolti in questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello cerca la terza vittoria di seguito. Un Settebello in grande forma batte 15-8 gli USA nella seconda tappa della Division I della World Cup in corso ad Alessandropoli. Grande prova del mancino Eduardo Campopiano che, all’esordio in una Coppa Internazionale con l’Italia, compie una tripletta. Tre gol, due su rigore, anche per Filippo Ferrero. Secondo successo per gli azzurri del ct Alessandro Campagna che appena due giorni fa avevano sconfitto 12-10 la Spagna campione del mondo e detentrice della World Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello a caccia della qualificazione diretta LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di cartello per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il... Leggi anche: LIVE Italia-USA 10-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: dilaga il Settebello! Temi più discussi: LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di cartello per il Settebello; Osijek - La Croazia chiama, l'Italia risponde: le convocazioni per l'ultima tappa di World Cup di Ginnastica Artistica; World Cup. L'Italia batte 15-8 gli Usa, mercoledì alle 14:30 la Croazia; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1. LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di cartello per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello ... oasport.it Italia-Croazia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingSi chiude la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it A piedi fra Italia, Slovenia e Croazia seguendo una suggestione letteraria e scoprendo grotte, boschi e castelli (prima parte) - facebook.com facebook Forza Italia!!! Gioca come la Croazia x.com