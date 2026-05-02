LIVE Atletica World Relays 2026 in DIRETTA | 4×400 mista azzurra in finale e qualificate per Pechino 2027!

Durante la giornata di gara ai World Relays 2026, la staffetta 4x400 metri mista italiana ha concluso la fase eliminatoria in terza posizione con un tempo di 3’10”60, ottenendo il ripescaggio per la finale. La squadra azzurra ha così conquistato un pass per i Giochi di Pechino 2027. La vittoria nella batteria è andata alla Gran Bretagna con un tempo di 3’09”69, seguita dal Kenya con 3’09”87.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01: ITALIA IN FINALE! Gli azzurri chiudono terzi con 3’10?60 e sono ripescati con il secondo tempo valido! L’Italia sarà a Pechino! Vince la Gbr con 3’09?69, secondo posto per il Kenya con 3’09?87 15.00: L’Italia è terza, vediamo se sarà ripescata! 14.57: Kenya, Gbr, Italia a metà gara 14.56: Dopo la prima frazione Francia, Gbr, Italia 14.52: C’è l?italia nella trza e ultima batteria. Questa la composizione: 1 Botswana Boitumelo MASILO Karabo MANTSWINYANE Lefatshe SELEKA Lebitso MOKOROFU 3:13.99 3:20.07 2 Ethiopia Nhial NYANG Banchalem BIKESE Eriema KERE Ajayeba ALIYE 3:25.55 3:28.67 3 Germany Tyrel PRENZ Luna BULMAHN Florian KROLL Eileen DEMES 3:12.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista azzurra in finale e qualificate per Pechino 2027! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della qualificazione per Pechino 2027 Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: azzurri ai ripescaggi col record italiano nella 4×100 mista Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; Dosso guida l'Italia giovane nelle World Relays di Gaborone; World Relays 2026: l’Italia a Gaborone caccia dei pass mondiali. Programma e Azzurri; LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia con tante assenze, ma c’è Zaynab Dosso! Svelate le formazioni. LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: azzurri ai ripescaggi col record italiano nella 4×100 mistaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30: Questa la composizione della prima batteria della 4x400 mista. Nella terza l'Italia. Prime due più i due ... oasport.it L’Italia svela le formazioni per le World Relays: i quartetti a caccia dei Mondiali, grandi chiusure con Ali e DossoL'Italia vuole essere grande protagonista nella prima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che si disputano durante questo ... oasport.it Italia lontana dalla finale nella 4×100 mista alle World Relays: domani una nuova chance per volare ai Mondiali - x.com Ecco i quartetti dell'Italia per le World Relays! Scopriamo le formazioni per le batterie di oggi, in palio i Mondiali - facebook.com facebook