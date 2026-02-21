Milan Allegri in conferenza alla vigilia del Parma | Pulisic e Leao stanno meglio c’è una cosa di Pavlovic che mi fa arrabbiare

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia del match tra Milan e Parma, evidenziando miglioramenti nei suoi giocatori Pulisic e Leao, che si sono allenati con più intensità. L’allenatore si è anche scagliato contro un problema di Pavlovic, che lo ha fatto arrabbiare. Allegri ha spiegato che la squadra si prepara con attenzione alla partita e si aspetta una risposta positiva dai suoi uomini in campo. La sfida si giocherà domani sera allo stadio San Siro.

Milan, le ultime su Pavlovic, Pulisic e Leao in vista del Parma

Allegri alla vigilia di Bologna-Milan: "Saelemaekers, Pulisic, Leao: la situazione infortunati"

