Milan Allegri in conferenza alla vigilia del Parma | Pulisic e Leao stanno meglio c’è una cosa di Pavlovic che mi fa arrabbiare
Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia del match tra Milan e Parma, evidenziando miglioramenti nei suoi giocatori Pulisic e Leao, che si sono allenati con più intensità. L’allenatore si è anche scagliato contro un problema di Pavlovic, che lo ha fatto arrabbiare. Allegri ha spiegato che la squadra si prepara con attenzione alla partita e si aspetta una risposta positiva dai suoi uomini in campo. La sfida si giocherà domani sera allo stadio San Siro.
#Allegri: "Il campionato italiano è bellissimo, ma l'anno prossimo il #Milan deve giocare in Champions. #Rabiot è cresciuto tantissimo: ora è molto più forte di quando stava alla #Juventus. #Pavlovic mi fa arrabbiare sui controlli: per il resto mi piace molto e dà s
