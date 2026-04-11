LIVE Alle 15 Torino-Verona le ufficiali | D' Aversa con Adams-Simeone Sammarco con Harroui-Bowie
Alle 15 si gioca Torino-Verona, con le formazioni ufficiali annunciate. D'Aversa inserisce Adams e Simeone nel reparto offensivo, mentre Sammarco sarà in mediana con Harroui e Bowie. Dopo aver vinto l’andata, i granata cercano di ripetere la prestazione per ottenere una vittoria anche questa volta contro gli scaligeri. La partita si preannuncia equilibrata e ricca di tensione.
(3-5-2):Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Harroui, Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Bradaric, Lirola, Orban, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati Allenatore: Paolo Sammarco. (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Kulenovic, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze, Nije Allenatore: Roberto D'Aversa. A dirigere l'incontro sarà Kevin Bonacina. A coadiuvarlo lungo gli assistenti Emanuele Yoshikawa Daisuke e Simone Pistarelli, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Gianluca Manganiello.🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Alle 15 Bologna-Verona, le ufficiali: Italiano con Orsolini e Odgaard, Orban-Bowie per Sammarco(4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, João Mário; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
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