LIVE Alle 15 Torino-Verona le ufficiali | D' Aversa con Adams-Simeone Sammarco con Harroui-Bowie

Alle 15 si gioca Torino-Verona, con le formazioni ufficiali annunciate. D'Aversa inserisce Adams e Simeone nel reparto offensivo, mentre Sammarco sarà in mediana con Harroui e Bowie. Dopo aver vinto l’andata, i granata cercano di ripetere la prestazione per ottenere una vittoria anche questa volta contro gli scaligeri. La partita si preannuncia equilibrata e ricca di tensione.