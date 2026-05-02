Litoraneo | ripartono bus 07 e 062 deviazioni per via Lusitania

Da oggi riprendono i percorsi dei bus 07 e 062 lungo il litorale, con alcune deviazioni indicate per via Lusitania. A causa di un cedimento sulla tratta, il percorso del bus 218 è stato modificato, con alcune fermate temporaneamente sospese o spostate. Sono state istituite inoltre nuove fermate per il cambio con il servizio Cotral, per facilitare i collegamenti tra le diverse linee.

? Cosa scoprirai Come cambiano i percorsi del bus 218 a causa del cedimento?. Dove si trovano le nuove fermate per il cambio con Cotral?. Quali strade deve percorrere ora la linea 218 per evitare Lusitania?. Come influirà la ripresa delle linee 07 e 062 sui pendolari?.? In Breve Linea 07 collega stazione Colombo a Campo Ascolano con fermata strategica a Pomezia.. Linea 062 verso porto Ostia Castel Porziano garantisce scambi a Lido Centro e Colombo.. Linea 218 deviata su via Satrico, via Caglia e via Latina per via Lusitania.. Servizio attivo sabato 02 maggio 2026 sia nei giorni lavorativi che festivi.. Il servizio di trasporto pubblico nella zona litoranea è tornato operativo questo sabato 02 maggio 2026, con la riattivazione della linea 07 che collega la stazione Colombo della ferrovia Metromare a Campo Ascolano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Litoraneo: ripartono bus 07 e 062, deviazioni per via Lusitania Notizie correlate Sant’Efisio a Cagliari: deviazioni Ctm e nuovi percorsi per i bus? Cosa sapere Ctm devia linee bus a Cagliari venerdì 1 maggio per processione Sant’Efisio. Messina: 3 anni di lavori in Via Camaro, deviazioni per bus linee 14Lavori in Via Camaro: Modifiche al Traffico e Deviazioni per le Linee 14 e 14 Bis a Messina Messina si prepara a una settimana di cambiamenti nella...