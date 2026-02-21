Messina | 3 anni di lavori in Via Camaro deviazioni per bus linee 14

A Messina, sono stati avviati tre anni di lavori in Via Camaro, causando modifiche alla viabilità locale. La strada sarà chiusa al traffico e le linee di autobus 14 e 14 Bis saranno deviate lungo percorsi alternativi. La decisione mira a migliorare le infrastrutture della zona e coinvolge anche alcune vie adiacenti. I residenti e i pendolari devono adattarsi alle nuove deviazioni, che rimarranno in vigore per diversi mesi. Le autorità hanno comunicato le variazioni ai cittadini.

Lavori in Via Camaro: Modifiche al Traffico e Deviazioni per le Linee 14 e 14 Bis a Messina. Messina si prepara a una settimana di cambiamenti nella mobilità. A partire da lunedì 23 febbraio e fino al 4 marzo 2026, le linee 14 e 14 bis dell’azienda di trasporto pubblico locale subiranno deviazioni a causa di lavori di manutenzione in via Camaro, un’arteria cruciale per la zona di Camaro Superiore. L’intervento, disposto dal Comune, mira a garantire maggiore sicurezza lungo la strada attraverso la messa in sicurezza del manto stradale e la rimozione di alberi potenzialmente pericolosi. Un Intervento Necessario per la Sicurezza Stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu Lavori in via Camaro, cambiano i percorsi delle linee 14 e 14bisIl Comune di Messina ha avviato lavori in via Camaro, causando modifiche ai percorsi delle linee 14 e 14bis. Messina, Camaro Sottomontagna: via ai lavori per il parco urbano tra ritardi e attese della comunità.La comunità di Camaro Sottomontagna aspetta da tempo il nuovo parco urbano. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'Ecce Homo di Antonello da Messina in Italia dopo l'acquisto, dove sarà esposto e quando; Tre cacciatori uccisi sui Nebrodi, la ricostruzione della sparatoria a Messina: cosa è successo; La professoressa amante di Messina Denaro finisce a processo: Lo ha aiutato durante la latitanza; INTERVISTE Basile apre la fase 3, De Luca alza i toni: in Galleria parte la sfida per Messina. Feola a Messina con sette anni di ritardo. Trattò due volte con FerrignoIl nuovo allenatore del Messina è Vincenzo Feola. Il 58enne originario di Somma Vesuviana già un mese fa, dopo la separazione da Pippo Romano, era stato affiancato all’Acr. In carriera ha vinto la ser ... messinasportiva.it Tre anni fa la cattura di Matteo Messina Denaro: cosa è successo dopoTre anni fa, il 16 gennaio 2023, veniva catturato Matteo Messina Denaro, l'ultimo padrino stragista di Cosa Nostra, dopo una latitanza durata 30 anni. I carabinieri del Ros lo bloccarono in una ... avvenire.it Messina, lavori in via Camaro: variazione di percorso per due bus Atm - facebook.com facebook