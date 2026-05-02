Lite finisce in tragedia | evira il marito nel sonno Orrore in Italia

Una sparatoria in un appartamento nel centro della città ha provocato due feriti, uno dei quali in modo grave. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione di caos e rumori forti. Durante le operazioni, è stato trovato un uomo con ferite da arma da fuoco, mentre un’altra persona è stata portata in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Una lite coniugale degenerata in violenza estrema si è consumata ad Angri, in provincia di Salerno, dove una donna di 35 anni è stata arrestata con l’accusa di aver evirato il marito mentre dormiva. L’uomo, 41 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Secondo una prima ricostruzione, alla base del gesto ci sarebbe la scoperta di una relazione extraconiugale da parte del marito. Nel pomeriggio di venerdì 1° maggio, dopo il pranzo, la donna avrebbe atteso che l’uomo si addormentasse per poi colpirlo utilizzando un paio di forbici. Non è ancora chiaro se il 41enne sia stato narcotizzato o se si sia addormentato spontaneamente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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