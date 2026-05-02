L’Italia svela le formazioni per le World Relays | i quartetti a caccia dei Mondiali grandi chiusure con Ali e Dosso

Inizia la prima giornata delle World Relays a Gaborone, in Botswana, con le formazioni italiane pronte a competere. La gara coinvolge diverse staffette nazionali che puntano a qualificarsi per i prossimi Mondiali. Tra le atlete in pista ci sono Ali e Dosso, due delle atlete di punta della squadra italiana. Le staffette italiane sono concentrate a migliorare i loro risultati e a conquistare un posto tra le migliori del mondo.

L’Italia vuole essere grande protagonista nella prima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che si disputano durante questo fine settimana a Gaborone (Botswana). Le otto squadre che si qualificheranno alle finali di domani staccheranno direttamente il pass per i Mondiali 2027 di atletica, mentre gli ultimi quattro tagliandi per ciascuna disciplina verranno messi in palio nei ripescaggi della domenica. Il DT Antonio La Torre ha definito i quartetti per le batterie di oggi pomeriggio. La 4×100 maschile riabbraccerà Chituru Ali dopo una lunga frazione: il secondo azzurro più veloce di sempre sui 100 metri sarà schierato in ultima frazione e riceverà il testimone da Fausto Desalu, unico presente della formazione capace di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia svela le formazioni per le World Relays: i quartetti a caccia dei Mondiali, grandi chiusure con Ali e Dosso Notizie correlate LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: i quartetti azzurri a caccia delle finali, c’è Zaynab DossoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le... Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia con tante assenze, ma c’è Zaynab Dosso! Svelate le formazioni Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Marcell Jacobs svela il debutto! La stagione si apre su un rettilineo da record italiano; Dosso: 'Finalmente l'Italia parla di atletica, non solo di calcio'. World Relays 2026 oggi in tv: orari sabato 2 maggio, streaming, italiani in garaQuest'oggi, sabato 2 maggio, è in programma a Gaborone la giornata inaugurale delle World Relays 2026. La capitale del Botswana ospita l'evento mondiale ... oasport.it World Relays 2026: i convocati dell’Italia tra pilastri, ritorni e assenze di pesoQuesto weekend andrà in scena il primo grande appuntamento su pista della stagione all'aperto per l'atletica italiana, che proverà a ben figurare in ... oasport.it Definiti i quartetti azzurri che gareggeranno in batteria alle World Relays di Gaborone (Botswana) a partire dalle 14, in diretta tv su RaiSport 4x100 uomini: Ceccarelli, Randazzo, Desalu, Ali 4x100 donne: Pagliarini, Hooper, Castellani, Dosso 4x100 mista: T - facebook.com facebook TSAMAYA AZZURRI!* Missione Pechino 2027: sabato in gara alle World Relays a partire dalle 14! Ai Mondiali le prime due di ogni batteria, in caso di mancata qualificazione nuova chance domenica DIRETTA TV su RaiSport *Forza Azzurri! NEWS x.com