Le World Relays del 2026 si terranno a Gaborone, in Botswana, il fine settimana del 2-3 maggio. Questo evento rappresenta una tappa importante nel calendario dell’atletica internazionale, con un regolamento ben definito per la qualificazione ai Mondiali del 2027. La competizione vedrà in gara diverse staffette, ma la 4x400 maschile non sarà presente, senza che siano stati forniti motivi specifici per questa assenza.

Le World Relays rappresentano ormai un appuntamento tradizionale del calendario primaverile per quanto riguarda l’atletica internazionale e ci terranno compagnia anche quest’anno: i ribattezzati Mondiali 2026 di staffette andranno in scena a Gaborone (Botswana) nel weekend del 2-3 maggio. La manifestazione avrà un peso specifico notevole perché non sarà fine a se stessa e qualificherà ai Mondiali 2027 di atletica, dunque rappresenterà indirettamente una tappa anche verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. In ciascuna delle staffette che saranno protagoniste in terra africana (4×100 e 4×400, sempre in versione maschile, femminile e mista) verranno messi in palio dodici pass per la rassegna iridata del prossimo anno.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Relays 2026: il regolamento e come ci si qualifica ai Mondiali 2027. Cosa succede per la 4×400 maschile che è assente

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