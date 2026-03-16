Giorgio Frinolli è stato ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport. Durante la trasmissione, ha commentato le sue intenzioni di partecipare ai Mondiali con l’obiettivo di migliorare i risultati delle precedenti edizioni. Ha inoltre parlato delle difficoltà di Simonelli nel gestire la potenza durante le competizioni.

Giorgio Frinolli è stato l’ospite dell’ultima punta di Sprint Zone, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il tecnico ha analizzato la situazione dei suoi atleti che si stanno preparando per i Mondiali di Tolun. Iniziamo con l’atleta più sulla cresta dell’onda, ovvero Dosso: “ Sta molto bene, ma direi che sono diverse settimane che sta così, da ogni punto di vista. Zaynab ha raggiunto una grande consapevolezza di sè e può lottare contro tutte, sempre. Le sue ambizioni? Andare al Mondiale da protagonista e cercare di conquistare qualcosa di più e di meglio delle ultime volte (nelle due edizioni precedenti ha chiuso terza e seconda, ndr)”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frinolli: “Dosso ai Mondiali per fare di più delle ultime edizioni. A volte Simonelli fatica a gestire la potenza”

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