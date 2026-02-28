In cassa ci sono 17 milioni Ma le strade sono a pezzi

In una città ci sono 17 milioni di euro disponibili, ma le strade sono ancora in cattive condizioni e presentano numerosi dissesti. Nonostante il bilancio sia ufficialmente in pareggio, i cittadini non notano miglioramenti nei servizi o lavori pubblici completati. La questione non riguarda solo i numeri, ma la fiducia nelle istituzioni, che rimane sotto pressione. La differenza tra disponibilità economica e risultati concreti appare evidente.

"Non è solo una questione di numeri. È una questione di fiducia. Perché quando in cassa ci sono 17 milioni di euro e le strade restano dissestate, quando il bilancio è formalmente in pareggio ma i cittadini non vedono servizi migliori né cantieri conclusi, la domanda non è tecnica: è politica. E pesa come un macigno nell'aula consiliare". Il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione rappresentano i pilastri dell'attività amministrativa di un ente locale. La domanda, però, che viene dal gruppo consiliare "Porto Recanati 21-26", è netta: "Quello presentato in Consiglio è programmazione con visione strategica o semplice gestione ordinaria delle risorse?".

