L' Iran taglia l' estrazione del petrolio contro il blocco Usa a Hormuz I cinque punti della proposta di Teheran

L’Iran ha deciso di ridurre l’estrazione di petrolio in risposta alle restrizioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Questa scelta ha provocato un calo delle esportazioni petrolifere e un rapido riempimento delle scorte nel Paese. La decisione arriva in un momento di tensioni crescenti tra Teheran e Washington, con il blocco statunitense che ha avuto effetti significativi sulla produzione e sulla distribuzione di greggio iraniano.

Il blocco americano nello stretto di Hormuz ha causato un crollo delle esportazioni petrolifere dell’Iran e il rapido riempimento dei depositi per le scorte, spingendo il Paese a ridurre la produzione. Teheran però ha decenni di esperienza nel prepararsi a uno scenario del genere. Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, l’Iran sta riducendo in modo proattivo la produzione di greggio, nel tentativo di anticipare i limiti di capacità piuttosto che attendere che i serbatoi si riempiano completamente. Inoltre, gli ingegneri hanno imparato a mettere i pozzi a riposo senza causare danni permanenti e a riattivarli rapidamente. I cinque...🔗 Leggi su Feedpress.me

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