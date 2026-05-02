L’Ipswich sigilla il ritorno in Premier League mentre lo Hull conquista gli spareggi

L’Ipswich Town ha ottenuto la promozione in Premier League dopo aver battuto il QPR per 3-0, assicurandosi così un ritorno immediato nella massima serie. Nel frattempo, lo Hull ha conquistato la partecipazione agli spareggi promozione, consolidando la propria qualificazione ai turni successivi. La giornata di campionato ha visto quindi due risultati chiave, che hanno definito le posizioni finali della classifica e i passaggi di categoria delle squadre coinvolte.

2026-05-02 15:46:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Ipswich Town si è assicurato un ritorno immediato in Premier League conquistando la promozione dal campionato con una vittoria di routine per 3-0 sul QPR. Gli uomini di Kieran McKenna sono arrivati??all’ultima giornata con un punto di vantaggio sul Millwall e due sul Middlesbrough nella corsa per il secondo posto dietro ai campioni del Coventry City, che hanno concluso la loro stagione battendo il Watford per 4-0. Hanno messo subito a tacere ogni nervosismo quando George Hirst ha segnato il gol di apertura al terzo minuto. Hirst ha poi servito Jaden Philogene per il secondo sei minuti più tardi, Philogene rotolando a casa in modo composto da distanza ravvicinata.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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