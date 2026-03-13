Mariano Soso furioso con l'arbitro per il rigore | scontro negli spogliatoi ripreso in video
Dopo il rigore assegnato nel match tra Defensa y Justicia e Central Cordoba, Mariano Soso ha manifestato la sua rabbia con l'arbitro, dando vita a un acceso scontro negli spogliatoi. Le telecamere hanno ripreso le urla e le discussioni tra l’allenatore e i membri dello staff tecnico. L’episodio è stato documentato con immagini che mostrano l’intensità del momento.
Furia Mariano Soso contro l'arbitro dopo il rigore dubbio in Defensa y Justicia-Central Cordoba. Le telecamere filmano le pesanti urla negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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