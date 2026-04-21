Il ritorno di Riccardo Calafiori in campo rimane ancora incerto mentre l’Arsenal si prepara a competere per il titolo di Premier League nella stagione 2025-26. La situazione del difensore italiano, attualmente in fase di recupero, non permette di prevedere con certezza la sua presenza nelle prossime partite. La squadra londinese sta affrontando un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di ottenere risultati utili nella corsa al campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Riccardo Calafiori rappresenta una risorsa fondamentale per l’Arsenal, attualmente in corsa per il titolo di Champions League. Tuttavia, la sua disponibilità rimane incerta a causa di un infortunio. Le fonti britanniche segnalano che il difensore italiano ha saltato l’ultima partita contro il Manchester City, finita 2-1 per i cittadini, sollevando interrogativi sul suo recupero per il prossimo match contro il Newcastle di Sandro Tonali, previsto per sabato all’Emirates Stadium. Secondo quanto riportato da The Standard, la natura esatta dell’infortunio di Calafiori non è stata chiarita.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ritorno di Calafiori incerto mentre l’Arsenal lotta per il titolo di Premier League 2025-26.

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