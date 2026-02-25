Bodo ha meritato la vittoria shock agli spareggi di Champions League contro l’Inter mentre il centrocampista rimpiange di non essere tra i primi otto

Bodo ha vinto sorprendentemente contro l’Inter negli spareggi di Champions League, a causa di una prestazione determinata e offensiva. Il centrocampista nerazzurro si rammarica di non essere tra le prime otto squadre, riconoscendo la forza degli avversari norvegesi. La partita ha mostrato come il Bodo abbia dominato il campo, sorprendendo tutti con una strategia efficace. La vittoria di questa squadra apre nuovi scenari nella competizione.

Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella ha detto che il BodoGlimt meritava pienamente di vincere la sfida di Champions League poiché i finalisti dello scorso anno furono eliminati agli spareggi a eliminazione diretta. Bodo ha confermato la vittoria per 3-1 dell'andata in casa con un altrettanto sorprendente successo per 2-1 a San Siro martedì sera, vincendo 5-2 e rivendicando uno dei più grandi shock di sempre della Champions League. Con il punteggio complessivo di 3-1 all'inizio della serata, l'Inter ha avuto una serie di occasioni per riportare il gioco al livello nel primo tempo prima che ricevesse una lezione su come essere cinici dagli avversari norvegesi che progredivano grazie ai gol di Jens Petter Hauge e Hakon Evjen.

Nessuna italiana agli ottavi di Champions League: Inter, Juve e Atalanta finiscono agli spareggiQuesta sera si è chiusa la fase a gironi della Champions League e, con grande rammarico, nessuna squadra italiana è riuscita a qualificarsi direttamente agli ottavi.

Chi si qualifica agli ottavi o agli spareggi di Champions League: cosa serve a Inter, Juve e AtalantaL’ultima giornata di Champions League si rivela decisiva per Inter, Juventus e Atalanta.

Champions: Barella, c'è delusione ma il Bodo ha meritato di andare avantiLoro non ci hanno messo in difficoltà e abbiamo preso gol su un errore individuale. Queste cose fanno parte del calcio, oggi ha sbagliato Akanji ma altre volte è capitato a me. La cosa più difficile ... ansa.it

Dopo la Nazionale ecco il Bodo Glimt: quanto è indigesto il salmone norvegese per il calcio italiano. Inter fuori (con merito) dalla ChampionsDopo la Nazionale, un'altra squadra italiana cade contro i 'salmonari': l'Inter è fuori dalla Champions League con merito ... ilfattoquotidiano.it

Niente impresa per l'Inter nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt. Dopo aver perso 3-1 in Norvegia nella partita di andata, i nerazzurri cedono 2-1 anche a San Siro e sono eliminati dalla massima competizione europea. Ansa / M facebook

L'Inter esce dalla Champions League ai playoff: passa con merito il Bodo Glimt, che si impone anche a San Siro. Te ne accorgi subito quando l'Inter scende in campo non tranquilla e con l'inutile frenesia: la partita diventa una gara a chi sbaglia di più, anche d x.com