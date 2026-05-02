Lione-Rennes domenica 03 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Spareggio Champions Al Parc Olympique Lyonnais

Domenica 3 maggio 2026 alle 20:45 si gioca il match tra Lione e Rennes allo Stade Olympique Lyonnais, valido come posticipo della trentacinquesima giornata di Ligue 1. La partita potrebbe influenzare significativamente la corsa alle qualificazioni in Champions League, considerando che mancano tre turni alla fine del campionato. Sono state ufficializzate le formazioni, i convocati e sono già state pubblicate quote e pronostici relativi alla sfida.

A 3 giornate dalla fine della Ligue1 il posticipo tra Lione e Rennes rischia di tagliare fuori una di queste 2 squadre dalla lotta per un posto in Champions League. I Gones vengono dalla sofferta vittoria interna contro l’Auxerre che li ha riportati al terzo posto a pari punti con il Lille, e i passi falsi di Marsiglia e Monaco hanno allungato il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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