Domenica 3 maggio alle 20:45 si gioca il match tra Lione e Rennes, penultima giornata della Ligue 1. A tre turni dalla fine del campionato, questa sfida potrebbe avere ripercussioni sulla corsa alla qualificazione in Champions League per entrambe le squadre. Le formazioni sono ancora da definire e le quote e i pronostici sono stati pubblicati, ma il risultato potrebbe influenzare in modo decisivo le posizioni in classifica.

A 3 giornate dalla fine della Ligue1 il posticipo tra Lione e Rennes rischia di tagliare fuori una di queste 2 squadre dalla lotta per un posto in Champions League. I Gones vengono dalla sofferta vittoria interna contro l’Auxerre che li ha riportati al terzo posto a pari punti con il Lille, e i passi falsi di Marsiglia e Monaco hanno allungato il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lione-Rennes (domenica 03 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Notizie correlate

Inter-Parma (domenica 03 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inter prepara una giornata di festa a San Siro perché in caso di Vittoria contro il Parma sarebbe matematicamente campione d’Italia con tre turni...

Rennes-Lille (domenica 15 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl mezzo passo falso del Lione ha riaperto i giochi in ottica Champions e Rennes e Lille si affrontano quest’oggi per decidere chi tra le due ha...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Ligue 1, corsa al terzo posto: Lille favorito, il Lione insegue e il Rennes è la scommessa di valore; Premier, Bundes e Ligue 1: tutte le gare su Sky; Pronostico Olympique Lyonnais - Rennes: analisi e quote; Calcio estero, il programma del weekend: il City bracca l'Arsenal, Barça e PSG sempre più vicini al titolo.

Pronostico Lione vs Rennes – 3 Maggio 2026Il confronto di Ligue 1 tra Lione e Rennes si giocherà il 3 Maggio 2026 alle 20:45 al suggestivo Parc Olympique Lyonnais. Una sfida che promette ritmo e ... news-sports.it

Il punto sulla trentesima giornata di Ligue 1 McDonald's: Il Psg ne fa tre ad Angers con Lee, Mayulu e Beraldo e approfitta del pari del Lens a Brest nell'anticipo. Parigini +6 a 4 giornate dalla fine, Corsa UEFA Champions League: vincono anche Lione e Renne - facebook.com facebook