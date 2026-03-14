Rennes-Lille domenica 15 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 15 marzo 2026 alle 20:45 si sfidano Rennes e Lille in una partita valida per la stagione 2025-2026. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati di entrambe le squadre. Il match si tiene in un momento in cui il risultato potrebbe influenzare le speranze di qualificazione in Champions League per entrambe le squadre.

Il mezzo passo falso del Lione ha riaperto i giochi in ottica Champions e Rennes e Lille si affrontano quest’oggi per decidere chi tra le due ha ancora qualche chance di tornare nella massima competizione continentale. I rouge et noir vengono dalla quarta vittoria consecutiva sommergendo di gol il Nizza. Una bella rivincita per Haise, defenestrato dagli Aiglons dopo averli portati sino alle soglie della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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