Inter-Parma domenica 03 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Domenica 3 maggio 2026 alle 20:45 si gioca Inter contro Parma a San Siro. Se l’Inter vince questa partita, sarà matematicamente campione d’Italia con tre turni di anticipo. La squadra milanese si prepara a festeggiare un risultato che potrebbe mettere fine alla stagione con un titolo già conquistato. Le formazioni e le quote sono state annunciate, mentre i pronostici sono già aperti tra gli appassionati.

L’Inter prepara una giornata di festa a San Siro perché in caso di Vittoria contro il Parma sarebbe matematicamente campione d’Italia con tre turni d’anticipo. I nerazzurri hanno intenzione di festeggiare davanti ai propri tifosi e sono quindi decisamente intenzionati a portare a casa l’intera posta in palio, per poi potersi concentrare sulla finale di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Inter-Parma (domenica 03 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Milan-Inter (domenica 08 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl big match della giornata 28 in Serie A è senza dubbio il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma domenica sera. Fiorentina-Inter (domenica 22 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inter fa visita alla Fiorentina nel prossimo turno di serie A, nel tentativo di fare un altro passo verso il titolo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Biglietti Inter-Parma: vendita libera; SERIE A ENILIVE | INTER-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Inter-Parma: probabili formazioni e statistiche; Inter, Lautaro ci sarà col Parma? Le ultime news verso il possibile match scudetto. Probabili formazioni Inter-Parma: chi gioca al posto di Calhanoglu. Le sensazioni su Lautaro, Bastoni e PellegrinoProbabili formazioni Inter Parma - Nella giornata di domenica 3 maggio, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... fantamaster.it Inter-Parma, le probabili formazioni: Chivu al match point scudetto con Thuram-Pio EspositoLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Parma (Domenica 3 maggio, ore 20.45, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN): Come arriva l'Inter Può. tuttomercatoweb.com PROBABILI INTER-PARMA: CHIVU SCEGLIE LA COPPIA D'ATTACCO ECCO CHI SCENDE IN CAMPO DAL 1' - facebook.com facebook Inter-Parma, la probabile formazione di Chivu: Lautaro corre verso una maglia da titolare @SkySport x.com