Rennes-Lille domenica 15 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Domenica 15 marzo 2026 alle 20:45 si sfidano Rennes e Lille in una partita valida per la qualificazione alla Champions League. Il match si gioca dopo il passo falso del Lione, che ha riaperto i giochi per le squadre coinvolte. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state rese note, mentre gli esperti hanno formulato i loro pronostici sulla base delle ultime prestazioni.

Il mezzo passo falso del Lione ha riaperto i giochi in ottica Champions e Rennes e Lille si affrontano quest’oggi per decidere chi tra le due ha ancora qualche chance di tornare nella massima competizione continentale. I rouge et noir vengono dalla quarta vittoria consecutiva sommergendo di gol il Nizza. Una bella rivincita per Haise, defenestrato dagli Aiglons dopo averli portati sino alle soglie della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rennes-Lille (domenica 15 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Lazio-Milan (domenica 15 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLazio e Milan si affrontano domenica sera all’Olimpico per la terza volta in stagione in uno dei big match della 29esima di Serie A. Contenuti utili per approfondire Rennes Lille domenica 15 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Rennes - Lilla; Rennes-Lille live: streaming gratis e diretta TV del match di Ligue 1; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Il medagliere dei Giochi Paralimpici 2026. Rennes-Lille live: streaming gratis e diretta TV del match di Ligue 1Segui Rennes-Lille in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Ligue 1 ... msn.com Rennes-Lille in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Ligue 1Segui Rennes-Lille in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Ligue 1 francese ... msn.com In the last 6 matches Chelsea faced against Ligue 1 teams (4 with Lille, 2 with Rennes), the Blues remained invincible. However, this record doesn't include PSG facebook