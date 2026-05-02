Linux e AMD | arriva il supporto HDMI 2.1 per le schede RDNA2

Recentemente è stato annunciato il supporto HDMI 2.1 per le schede grafiche con architettura RDNA2, sviluppate da AMD. Questa novità consente di gestire segnali video con una banda massima di 48 Gbps, migliorando la qualità e le prestazioni delle immagini trasmesse. Per sfruttare appieno questa tecnologia, sono necessari hardware compatibili, come monitor e cavi specifici che supportano il nuovo protocollo. La novità interessa anche gli utenti che utilizzano sistemi Linux.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione del segnale video tra GPU e monitor?. Quali hardware servono per sfruttare i 48 Gbps del nuovo protocollo?. Perché il driver deve gestire una negoziazione dinamica con il display?. Cosa significa questo aggiornamento per i professionisti del video editing?.? In Breve Il protocollo FRL permette una banda teorica fino a 48 Gbps.. Supporto 4K a 120 Hz o 8K a 60 Hz tramite driver AMDGPU.. Le modifiche strutturali interessano il blocco Display Core del driver.. L'aggiornamento richiede hardware con architettura RDNA2 e monitor HDMI 2.1.. Nuove patch per il driver AMDGPU introducono il supporto ufficiale al protocollo HDMI 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

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