I prezzi delle GPU sono aumentati drasticamente, con rincari fino al 30% in meno di quattro mesi, a causa di problemi nelle forniture e di una domanda sempre più alta. NVIDIA, AMD e Intel hanno visto i loro prodotti diventare più costosi, rendendo più difficile per gli acquirenti trovare schede video a prezzi accessibili. Negli ultimi mesi, molti negozi hanno segnalato che le scorte di GPU sono diminuite notevolmente, spingendo i prezzi verso l’alto. Dopo un periodo di stabilità, il mercato delle schede video si è improvvisamente riempito di incertezze.

Se fino a pochi mesi fa il mercato delle schede video sembrava essersi stabilizzato, l’inizio del 2026 ha ribaltato ogni previsione. I prezzi delle GPU sono tornati a correre, con aumenti medi che sfiorano il 15-20% a livello globale e picchi che superano il 30% in meno di quattro mesi. Il fenomeno coinvolge tutte le principali aziende del settore – NVIDIA, AMD e Intel – ma con intensità differenti. La causa? Un intreccio di costi della memoria in aumento, forniture ridotte e nuove priorità industriali legate all’intelligenza artificiale. Il risultato è chiaro: oggi, a parità di budget, si compra una GPU di fascia inferiore rispetto a novembre 2025. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - I prezzi delle GPU sono schizzati alle stelle, con aumenti fino al 30% in meno di 4 mesi per le schede video NVIDIA, AMD e Intel

Intel entra nel mercato delle GPU con produzione interna, NVIDIA in prima fila per la collaborazione tecnicaIl 4 febbraio 2026, al Cisco AI Summit di San Francisco, è successo qualcosa di importante.

Affitti brevi con prezzi alle stelle. Da Citylife a Rho, fino al 153% in piùNegli ultimi tempi, i prezzi degli affitti brevi a Milano sono aumentati significativamente, con incrementi fino al 153% in alcune zone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.