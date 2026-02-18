I prezzi delle GPU sono schizzati alle stelle con aumenti fino al 30% in meno di 4 mesi per le schede video NVIDIA AMD e Intel
I prezzi delle GPU sono aumentati drasticamente, con rincari fino al 30% in meno di quattro mesi, a causa di problemi nelle forniture e di una domanda sempre più alta. NVIDIA, AMD e Intel hanno visto i loro prodotti diventare più costosi, rendendo più difficile per gli acquirenti trovare schede video a prezzi accessibili. Negli ultimi mesi, molti negozi hanno segnalato che le scorte di GPU sono diminuite notevolmente, spingendo i prezzi verso l’alto. Dopo un periodo di stabilità, il mercato delle schede video si è improvvisamente riempito di incertezze.
Se fino a pochi mesi fa il mercato delle schede video sembrava essersi stabilizzato, l’inizio del 2026 ha ribaltato ogni previsione. I prezzi delle GPU sono tornati a correre, con aumenti medi che sfiorano il 15-20% a livello globale e picchi che superano il 30% in meno di quattro mesi. Il fenomeno coinvolge tutte le principali aziende del settore – NVIDIA, AMD e Intel – ma con intensità differenti. La causa? Un intreccio di costi della memoria in aumento, forniture ridotte e nuove priorità industriali legate all’intelligenza artificiale. Il risultato è chiaro: oggi, a parità di budget, si compra una GPU di fascia inferiore rispetto a novembre 2025. 🔗 Leggi su Game-experience.it
