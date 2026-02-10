AMD apre il microcodice | openSIL sbarca su schede Zen 5 grazie a un porting open-source su MSI B850-P Pro

AMD ha annunciato di aver aperto il suo microcodice con un nuovo progetto chiamato openSIL. Per la prima volta, il framework open-source è stato portato su una scheda madre consumer Zen 5, precisamente sulla MSI B850-P Pro. L’azienda ha fatto un passo avanti verso una maggiore trasparenza, permettendo agli sviluppatori di lavorare più facilmente sul microcodice dei processori. Ora, gli appassionati e gli esperti potranno studiare e modificare più facilmente questa parte fondamentale dell’hardware.

AMD compie un passo significativo verso la trasparenza e l'apertura del suo ecosistema hardware, anticipando openSIL, un framework open-source per la gestione del microcodice, con un porting su una scheda madre consumer Zen 5. La società polacca 3mbdeb ha realizzato questo primo, importante passo su una MSI B850-P Pro, aprendo la strada a una maggiore flessibilità e accessibilità per gli sviluppatori. La svolta, annunciata il 10 febbraio 2026, segna un cambiamento epocale rispetto al tradizionale sistema AGESA, fino ad ora proprietario e opaco. Questa decisione di AMD, con sede a Santa Clara, California, promette di rivoluzionare il modo in cui il microcodice delle sue CPU viene gestito, aprendo le porte a un futuro di maggiore controllo e personalizzazione per gli utenti e gli sviluppatori.

