L’Inter ha ora la possibilità di vincere lo scudetto se il Napoli pareggia con il Como. Questa situazione si verifica dopo l’ultimo turno di campionato, in cui la squadra nerazzurra ha ottenuto un risultato favorevole. Se il Napoli non vince la partita successiva, l’Inter potrebbe assicurarsi il titolo già in questa giornata, lasciando aperta solo la possibilità di un pareggio del club partenopeo.

L’Inter ha ufficialmente a disposizione la prima occasione per conquistare matematicamente lo scudetto: il Napoli ha pareggiato sul campo del Como per 0-0 e si è portato a nove punti di distacco dai neroazzurri, a cui basterà dunque pareggiare con il Parma per mettere le mani sul tricolore con tre giornate di anticipo sulla conclusione della Serie A. Il pareggio a reti bianche in trasferta ha permesso ai partenopei di portarsi a +3 sul Milan, in atteso dell’impegno dei rossoneri nella tana del Sassuolo. I lariani si confermano al quinto posto a -2 dalla Juventus (domani in casa contro il Verona) e a +1 sulla Roma (lunedì sera contro la Fiorentina all’Olimpico), ma ora il sogno della quarta piazza e dell’ammissione alla Champions League si fa sempre più complicato per la grande rivelazione del torneo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Inter vince lo scudetto se… Il Napoli pareggia con il Como e consegna il primo match-point

OPPINI: L'INTER VINCE UNO SCUDETTO FRA I PIU SCARSI DI SEMPRE..

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