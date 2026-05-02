L’incidente a Pienza poi l’operazione Addio a Zanardi il campione simbolo che ha lottato per 6 anni

Lunedì 2 maggio 2026 si è spento dopo sei anni di battaglie il campione di paraciclismo, vittima di un incidente avvenuto a Pienza nel giugno 2020. Dopo l’incidente, è stata eseguita un’operazione e in seguito ha continuato a lottare contro le conseguenze di quell’evento fino alla sua scomparsa odierna. La sua morte segna la fine di una lunga battaglia iniziata con quel tragico incidente.

Siena, 2 maggio 2026 – Giugno 2020, sono passati 6 anni dal giorno del tragico incidente. Alex Zanardi, campione simbolo di paraciclismo, è morto oggi 2 maggio dopo avere lottato tutto questo tempo. Dal terribile schianto contro un camion mentre stava partecipando a una corsa benefica sulla statale 146 che attraversa il Senese, l’atleta non si è mai più ripreso. Zanardi era uno dei principali protagonisti di Obiettivo Tricolore, una corsa non competitiva che stava attraversando la Toscana e che vede tra i partecipanti anche alcuni atleti paralimpici. I soccorsi. Sul posto intervennero i sanitari, i vigili del fuoco del distaccamento di Montalcino, la polizia municipale Amiata-Valdorcia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’incidente a Pienza, poi l’operazione. Addio a Zanardi, il campione simbolo che ha lottato per 6 anni Notizie correlate È morto Alex Zanardi: addio al campione simbolo del paralimpismo. L’ex pilota di F1 aveva 59 anniBologna, 2 maggio 2026 – Se n’è andato dopo tanti anni di ricovero in ospedale a Padova. È morto Alex Zanardi: addio al campione simbolo del paralimpismoBologna, 2 maggio 2026 – Se n’è andato dopo tanti anni di ricovero in ospedale a Padova. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pienza, incidente sulla Sp146: 85enne grave alle Scotte; Pienza, incidente stradale: grave un 85enne; INCIDENTE D'AUTO A PIENZA, GRAVE UN 85ENNE; Grave anziano coinvolto in un incidente. È morto l’ex pilota e atleta paralimpico Alex ZanardiÈ morto a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota automobilistico, diventato famoso per essere sopravvisuto a un grave incidente durante una gara (che gli causò l’amputazione di entrambe le gambe) e per esser ... ilpost.it Gravissimo 85enne coinvolto in un incidente a PienzaPIENZA. Intervento del 118 dell'Asl Tse, attivato alle ore 15:27, per un incidente stradale occorso a un'auto sulla SP146 nel Comune di Pienza. Un uomo di ... ilcittadinoonline.it Pienza. Val d'Orcia (Si). Giovanna Acquaroli - facebook.com facebook