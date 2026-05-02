L’incanto di Barbara Hannigan soprano con la bacchetta

Nata e cresciuta sulla costa atlantica del Canada, in una regione ricca di boschi e vicina all’oceano, Barbara Hannigan è una soprano che ha catturato l’attenzione nel mondo della musica classica. Oltre a esibirsi come cantante, ha anche diretto orchestre, portando sul palco un talento poliedrico. La sua carriera si distingue per interpretazioni coinvolgenti e per un ruolo attivo nella direzione musicale.

È nata e cresciuta nella Nuova Scozia, sulla costa atlantica del Canada, fra i boschi e l’oceano. Entrare nel mondo della musica da un luogo così speciale, un paradiso naturalistico lontano dai grandi centri culturali, ha probabilmente avuto un ruolo nel formare lo sguardo sul repertorio e sulle convenzioni esecutive di Barbara Hannigan, soprano che è anche direttrice d’orchestra, o viceversa. Di fatto, a 55 anni una delle figure più interessanti e originali della musica contemporanea. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 360° of Opera® ???.???? (@360ofopera) Il costante confronto con la musica contemporanea. Cresciuta in una famiglia che aveva nella musica un punto di riferimento fondamentale, Hannigan ha studiato all’Università di Toronto e al Conservatorio dell’Aia.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’incanto di Barbara Hannigan, soprano con la bacchetta Notizie correlate Alla Fabbrica delle Candele torna la "chiamata al canto" con la soprano Wilma VernocchiProseguono a Forlì le iniziative dedicate alla diffusione della cultura musicale e alla partecipazione attiva dei cittadini. Il Silver Garburg duo debutta con la bacchetta di TrinksConstantin Trinks e il Silver Garburg Piano Duo che per la prima volta si esibisce a Bologna. Approfondimenti e contenuti Barbara Hannigan: «Nella musica come nella vita, la dissonanza è una forma di verità»C’è un’energia che precede le parole, un’intesa che si crea appena si sale sul podio. Barbara Hannigan la riconosce subito, la respira, la trasforma in musica. Così è accaduto anche alla Scala, dove l ... ilmattino.it Barbara Hannigan: Ora canto e dirigo Poulenc, sono una bad girl della liricaIn concerto si presenta fasciata in mini abiti di pelle dark se la musica lo richiede, o in mise informali, lontanissime dall’abito da sera in genere sfoggiato dalle grandi star della lirica. Perciò ... milano.repubblica.it