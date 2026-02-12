Il Silver Garburg duo debutta con la bacchetta di Trinks

Questa sera a Bologna debutta il Silver Garburg Piano Duo con la bacchetta di Constantin Trinks. L’orchestra e i due pianisti si presentano per la prima volta sul palco dell’auditorium Manzoni, alle 20,30, nella stagione Sinfonica del Teatro Comunale. È un evento atteso dagli appassionati di musica classica, che potranno ascoltare inedite interpretazioni e una collaborazione fresca tra direzione e formazione.

Constantin Trinks e il Silver Garburg Piano Duo che per la prima volta si esibisce a Bologna. È questa la combinazione proposta dalla stagione Sinfonica del Teatro Comunale per questa sera alle 20,30 all’auditorium Manzoni. Il direttore d’orchestra tedesco dirige la Sinfonia n. 15 di Šostakovi?, affiancato dal duo pianistico impegnato nel Concerto per due pianoforti K 365 di Mozart: un confronto poderoso a cui si aggiunge l’Ouverture del Flauto magico. Trinks, ospite delle istituzioni più prestigiose, si è ormai affermato come uno dei principali interpreti del repertorio tedesco, e in particolare di quello wagneriano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Silver Garburg duo debutta con la bacchetta di Trinks Approfondimenti su Trinks Garburg «Faccetta nera e Bella ciao? La musica va ascoltata con le orecchie, non con l’ideologia». Parla il duo “Il Musicologo” Il duo “Il Musicologo” evidenzia l’importanza di ascoltare la musica con attenzione, senza lasciarsi influenzare dall’ideologia o dai pregiudizi. Pallamano A Silver. Il Romagna passeggia con i Girgenti. Bianconi e Maistrello ok Nel campionato di Pallamano A Silver, il Romagna si impone con un punteggio netto sui Girgenti, consolidando la sua posizione in classifica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Trinks Garburg Argomenti discussi: Il Silver Garburg duo debutta con la bacchetta di Trinks; TCBO: CONSTANTIN TRINKS E IL SILVER GARBURG PIANO DUO PER LA PRIMA VOLTA A BOLOGNA; Il San Valentino di Palazzo San Giovanni: Amore, buona cucina e Genny Marigliano. Il Silver Garburg duo debutta con la bacchetta di TrinksConstantin Trinks e il Silver Garburg Piano Duo che per la prima volta si esibisce a Bologna. È questa la combinazione proposta dalla stagione Sinfonica del Teatro Comunale per questa sera alle 20,30 ... ilrestodelcarlino.it Dai Fiati dei Wiener Symphoniker & Duo pianistico Silver–Garburg all'Ensemble Lauschwerk: riprende la Stagione dei Concerti 2025 della Fondazione Filarmonica TrentoDopo i concerti nei castelli di Musica con Vista e il Concerto d'Inaugurazione della Sala rinnovata, riprende la Stagione dei Concerti 2025 della Fondazione Filarmonica Trento, con imperdibili ... ildolomiti.it SINONIMI DI GENIO SUL PODIO DA MOZART A ŠOSTAKOVIC CONSTANTIN TRINKS A BOLOGNA E IL DUO SILVER GARBURG Un #dialogo tra epoche e stili attende il pubblico giovedì 12 febbraio alle 20.30 all’Auditorium #Manzoni di Bologna. L’Orchestr - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.