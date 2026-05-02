? Cosa scoprirai Come influenzeranno i corridoi faunistici l'economia dei borghi liguri?. Quali attività concrete offriranno le guide per coinvolgere le famiglie?. Chi coordinerà le sinergie tra istituzioni e centri di educazione?. Perché la biodiversità è fondamentale per proteggere le produzioni tipiche?.? In Breve Iniziativa attiva dal 1° maggio al 4 giugno 2026 in tutta la Liguria.. Roberto Costa coordina Federparchi e i Centri di Educazione Ambientale coinvolti.. Il programma mira a integrare biodiversità e filiere produttive dei borghi locali.. Eventi dedicati a famiglie, studenti ed escursionisti gestiti da Federparchi Liguria.. Dal 1° maggio al 4 giugno 2026 la Liguria promuove il Maggio dei Parchi per celebrare la biodiversità e connettere le comunità locali attraverso la valorizzazione delle aree protette.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, il Maggio dei Parchi: la natura unisce i territori

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Temi più discussi: Liguria, inaugurato il 'Maggio dei Parchi 2026'. Piana Modello di tutela e valorizzazione del territorio; Il Maggio dei Parchi, Liguria; Meteo Liguria, le previsioni per l'ultima settimana di aprile e 1 maggio; Alla scoperta del patrimonio naturale ligure con il Maggio dei parchi.

Alla scoperta del patrimonio naturale ligure con il Maggio dei parchiInaugurato il Maggio dei parchi 2026, l'appuntamento annuale dedicato alla scoperta e alla promozione del patrimonio naturale ligure. (ANSA) ... ansa.it

Maggio dei Parchi 2026, in Liguria un mese di natura e biodiversitàMaggio dei Parchi 2026, in Liguria un mese di natura e biodiversità ... msn.com

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