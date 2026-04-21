Camminata dei 4 Parchi scegli il tuo ritmo e immergiti nella natura

È prevista una nuova edizione della camminata dei 4 parchi di primavera, con tre gruppi divisi in base alla velocità dei partecipanti. L’organizzazione si occuperà di coordinare i gruppi con guide dedicate, in modo che ciascuno possa camminare al proprio ritmo. L’evento invita a immergersi nella natura, offrendo un’occasione di passeggiata all’aperto senza limiti di velocità.

Si ripropone la camminata dei 4 parchi di primavera. In questa edizione formeremo 3 gruppi a seconda della velocità dei camminatori in modo che ogni gruppo si possa gestire in collaborazione con le guide i propri tempi.Ritrovo presso l'associazione con partenza sfalsata per ogni gruppo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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