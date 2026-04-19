Premiati i migliori mieli dei parchi della Liguria ecco quali sono

Gli apicoltori dei Parchi della Liguria hanno ottenuto riconoscimenti per 88 mieli al Concorso ‘Mieli dei Parchi della Liguria’, conclusosi domenica 19 aprile a Sassello presso la Casa del Parco del Beigua, che ha coordinato l’evento. La manifestazione ha premiato le eccellenze della produzione apistica della regione, evidenziando la qualità dei mieli presentati dai partecipanti. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle modalità stabilite dall'organizzazione.

Gli apicoltori dei Parchi della Liguria si confermano produttori di eccellenza, con ben 88 mieli premiati al Concorso ‘Mieli dei Parchi della Liguria’, che si è concluso domenica 19 aprile a Sassello presso la Casa del Parco del Beigua che ha coordinato l’edizione 2025.Sono state davvero tante.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Premiati i migliori mieli parchi della Liguria, ecco quali sonoGli apicoltori dei Parchi della Liguria si confermano produttori di eccellenza, con ben 88 mieli premiati al Concorso ‘Mieli dei Parchi della... Dodici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo di Newsweek: ecco quali sonoSono 12, in una lista di 250 in totale, gli ospedali italiani che figurano nella classifica ‘I migliori ospedali del mondo 2026’ pubblicata da...