Domenica di traffico intenso in Liguria a causa di numerosi rallentamenti sulle autostrade A12 e A10, con code che hanno interessato diversi tratti. Sulla A12, le maggiori criticità si sono verificate tra le uscite di Chiavari e Lavagna, mentre sulla A10 si sono verificati blocchi tra Ventimiglia e Savona. Il maltempo previsto nella regione potrebbe prolungare i tempi di percorrenza verso il Piemonte, con condizioni meteo che potrebbero aggravare le difficoltà alla viabilità.

? Cosa scoprirai Quali tratti della A12 e della A10 subiranno i blocchi più lunghi?. Come influirà il meteo sulla durata dei rallentamenti verso il Piemonte?. Dove si concentreranno i peggiori imbuti stradali durante la serata?. Quanto tempo extra bisogna prevedere per il rientro verso Milano?.? In Breve Code intense su A7 verso Milano e A10 verso Genova per il 3 maggio.. Rallentamenti su A12 tra Genova e Sestri Levante in direzione ovest.. Traffico pesante su A26 nel tratto di Ovada verso il Piemonte.. Meteo soleggiato causa massa critica di veicoli verso le riviere liguri.. Il traffico autostradale in Liguria subirà forti rallentamenti nella giornata di domenica 3 maggio 2026, quando il rientro dei viaggiatori verso le città colpirà duramente l’intera rete stradale regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, domenica di caos: code pesanti sulle autostrade per il rientro

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