A11 | Incidente blocca Toscana-Liguria 2 ore di caos e code a Lucca

A11 Chiusa per Incidente: Traffico Paralizzato tra Lucca e Pisa per Oltre Due Ore. Un incidente nelle vicinanze della A11 Firenze-Pisa Nord ha determinato la chiusura del tratto tra Lucca Est e il bivio per il raccordo Lucca-Viareggio, causando significative interruzioni del traffico per oltre due ore questo pomeriggio. L’evento, pur verificatosi al di fuori della giurisdizione diretta di Autostrade per l’Italia, ha richiesto un intervento di ripristino e messa in sicurezza che ha impattato sulla mobilità tra Toscana e Liguria. La circolazione è tornata alla normalità intorno alle 20:30, ma le ripercussioni si sono protratte a lungo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Camion ribaltato finisce nella scarpata, code e disagi in A11. L’incidente a MontecatiniUn camion si è ribaltato questa mattina sulla A11 vicino a Montecatini, provocando lunghe code e disagi.

Neve in Toscana, problemi sulle strade: code sull’A1 tra Impruneta e bivio A11 Firenze-Pisa, problemi sull’autopalioLe nevicate del 6 gennaio 2026 hanno interessato la Toscana, causando disagi alla viabilità.

