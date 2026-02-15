Autostrade domenica di code per i cantieri

Domenica 15 febbraio 2026, l’autostrada A12 si è riempita di auto ferme a causa di lavori in corso, creando lunghe code che hanno bloccato il traffico. La causa principale è stata l’avvio di nuovi cantieri che hanno ridotto le corsie disponibili e rallentato il flusso di veicoli. Molti automobilisti hanno passato ore in fila, innescando disagi e rallentamenti lungo il tratto tra Genova e Livorno.

La situazione più complicata, almeno per quanto riguarda la mattinata, si è registrata in A12, dove per percorrere il tratto Nervi-Recco si è impiegato circa una quaranta minuti in più del solito Ennesima giornata complicata, domenica 15 febbraio 2026, sulle autostrade del nodo genovese. In attesa di verificare, nel pomeriggio, le dimensioni della solita coda per il rientro dal weekend sull'A10, la protagonista, in negativo, della mattinata è stata l'A12. In particolare i disagi maggiori si sono registrati verso Recco, partendo da Nervi, a causa di un cantiere, che limita a una sola corsia lo spazio a disposizione dei veicoli in transito.