Liguria 26 professionisti premiati | Salia punta su salari dignitosi

In Liguria, 26 professionisti sono stati premiati in un evento dedicato, con Salia che ha annunciato l’intenzione di puntare su salari dignitosi. La questione dei salari minimi sta attirando l’attenzione, soprattutto riguardo all’impatto negli appalti comunali e ai diritti dei lavoratori coinvolti. Il Comune ha inoltre comunicato di voler adottare nuove misure per migliorare la sicurezza nei cantieri, senza specificare dettagli.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo salario minimo negli appalti comunali i lavoratori?. Quali misure adotterà il Comune per garantire la sicurezza nei cantieri?. Come potrà la transizione ecologica salvare l'industria di Cornigliano e l'ex Ilva?. Perché il cuneo fiscale è fondamentale per trattenere i giovani a Genova?.? In Breve Comune impone soglia minima 9 euro lordi per appalti contro il lavoro povero. Collaborazione con Cassa edile per implementare il Passaporto di cantiere a Genova. Salia affronta transizione ecologica e futuro industriale dell'area di Cornigliano. Obiettivo trattenere giovani con contratti dignitosi e servizi di welfare locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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