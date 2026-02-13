Genova onora il lavoro: 26 professionisti e 40 anni di impegno premiati a Palazzo Tursi. Questa mattina, durante una cerimonia ufficiale, sono stati consegnati i riconoscimenti ai Maestri del Lavoro che hanno dedicato decenni alla crescita delle aziende locali, con un particolare riconoscimento per il ruolo svolto durante la pandemia, che ha messo alla prova la tenuta del settore.

Genova celebra i Maestri del Lavoro: un riconoscimento alla resilienza e all’innovazione del tessuto produttivo locale. Genova ha onorato ieri, 13 febbraio 2026, 26 professionisti che si sono distinti nel corso degli ultimi anni e 40 figure che da venti, venticinque e trent’anni contribuiscono attivamente al tessuto economico e sociale della città. La cerimonia, tenutasi nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, ha celebrato l’impegno, la competenza e la dedizione di coloro che incarnano l’eccellenza lavorativa ligure. Un omaggio alla tradizione e al futuro del lavoro genovese. La mattinata genovese, caratterizzata da un cielo sereno e una temperatura mite di 15 gradi, ha fatto da cornice a un evento che sottolinea l’importanza di valorizzare il lavoro come motore di sviluppo e progresso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su palazzo tursi

Ieri sera a Milena don Luca Milia ha ricevuto la cittadinanza onoraria.

Ultime notizie su palazzo tursi

Genova celebra l’eccellenza del lavoro: consegnati a Palazzo Tursi i Genovini d’argento ai nuovi Maestri del LavoroCerimonia solenne nel Salone di Rappresentanza per 26 insigniti del titolo presidenziale e 40 Maestri senior. L’Assessore Robotti: Voi siete il volto operoso e l’orgoglio della nostra città ... lavocedigenova.it

Genova premia i 'maestri del lavoro': tutti i nomiCerimonia solenne nel Salone di Rappresentanza per 26 insigniti del titolo presidenziale e 40 Maestri senior: consegnati i Genovini d'argento ... genovatoday.it

Nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi consegnati i Genovini d’argento a 26 nuovi Maestri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica e a 40 Maestri senior. L’assessore Emilio Robotti: «Siete il volto operoso e l’orgoglio della nostra città» - facebook.com facebook

Welfare: a Palazzo Tursi l’incontro pubblico “Cosa succede in città – Genova e le politiche per persone con dipendenza da sostanze” Venerdì 13 febbraio, alle ore 17:00 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. x.com